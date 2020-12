Minister trekt één lijn in omgevingswaarde stikstofwet

Landbouwminister Carola Schouten wil dat landelijk de omgevingswaarden in de stikstofwet gelijk is.

In eerste instantie was het mogelijk dat gemeenten of provincies een andere waarde wat betreft stikstofdepositie hanteren. Dat was een fout, schrijft de minister in de toelichting van de aanpassing van de stikstofwet. Het is altijd al de bedoeling geweest dat er een landelijke waarde komt.

Leden van VVD en CDA hebben de minister gewezen op de mogelijkheid die de tekst van het voorstel biedt aan gemeenten of provincies om het wel een andere stikstofwaarde te kiezen.

LTO blij met ‘reparatie’

LTO is blij dat de minister de wet nu repareert op dit vlak. De belangenbehartiger vreesde een ‘lappendeken aan regelgeving en doelstellingen’, in het eerste wetsvoorstel.

De Tweede Kamer debatteert volgende week over de wet.