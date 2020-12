Minister Schouten is nummer 1 in FoodAgriTop50

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten is de meest invloedrijke persoon in de food- en agribusiness in het bijzondere jaar 2020.

Ze staat bovenaan in de FoodAgriTop50 die de redactie van Food&Agribusiness jaarlijks samenstelt (voorheen onder de noemer AgriTop50). Schouten is degene bij wie alle lijntjes dit jaar samenkwamen, of het nu ging om stikstofrumoer of, ook als vice-premier, om coronabeleid.

Op nummer 2 in de ranglijst prijkt CEO Bert Jansen van het succesvolle aardappelbedrijf Avebe. De derde plek is voor Marit van Egmond, topvrouw van supermarktketen Albert Heijn.

Exclusief interview met Schouten over 2020

