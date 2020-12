Kamer wil boerenbelang in oog houden in de Wadden

De Tweede Kamer wil dat agrarisch ondernemers en bewoners van het Waddengebied betrokken worden bij een analyse van de mogelijke gevolgen van de Waddenagenda. Het parlement stemde dinsdag in met een motie van Jaco Geurts (CDA) en Remco Dijkstra (VVD) die daar om vraagt.

Dijkstra en Geurts vinden dat er onduidelijkheid en onzekerheid is over de gevolgen van plannen die er voor de Wadden zijn. Daarbij hebben ze extra gewezen op het economisch belang van de pootaardappelsector die een “toonaangevende positie in de wereld heeft en van cruciaal belang is voor de voedselvoorziening voor mensen wereldwijd”.

Ruimte voor economische sectoren

De Kamermeerderheid is het ermee eens dat economische sectoren zoals de pootaardappelsector de ruimte moeten blijven houden in de noordelijke kleischil. Ook het toerisme, de overige akkerbouw en andere economische belangen moeten bij de Agenda voor het Waddengebied voldoende worden geborgd, zegt de Kamer.

De VVD/CDA-motie kreeg steun van de coalitie en het merendeel van de oppositie. SP, GroenLinks,en Partij voor de Dieren stemden tegen.