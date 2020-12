Gemiddeld keuringstarief NVWA en COKZ stijgt beperkt

De gemiddelde tarieven van de NVWA en het COKZ gaan per 1 januari omhoog met respectievelijk 1,7% en 1,5%.

Dit blijkt uit een bekendmaking van de overheid. Volgens de rijksoverheid zijn dit jaar slechts beperkte verhogingen nodig omdat er relatief weinig wijzigingen in de regelingen en controlesystematieken zijn.

Exportcertificaten

Tot de iets grotere tariefsveranderingen behoren enkele wijzigingen bij de kosten in verband met exportcertificaten. De kosten voor een tijdig aangevraagd exportcertificaat stijgen met 4,2%, omdat deze kosten vorig jaar niet goed waren geïndexeerd. De kosten voor het aanpassen van een al eerder aangevraagd exportcertificaat dalen juist met 35%.

Dat is volgens minister Van Ark (Medische Zorg) omdat per vervangend certificaat minder tijd nodig is dan eerder werd aangenomen. Dit maakt nogal een verschil in de kosten. Nu wordt hiervoor nog € 297,23 gerekend, per 1-1-2021 wordt dat € 192,79.