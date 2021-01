Ganzenrustgebieden Limburg komen te vervallen

In het nieuwe vastgestelde faunabeheerplan van de provincie Limburg komen ganzenrustgebieden te vervallen.

Dat betekent dat ganzen in de Maasplassenregio met een ‘ruime machtiging populatiereductie grauwe gans’ jaarrond bejaagd kunnen worden. Hiermee moet de schade die zij – aan met name grasland – veroorzaken beperkt worden. Dat meldt de Limburgse Land- en Tuinbouw Bond (LLTB).

Buiten de Maasplassenregio kunnen met nieuwe beperkte ontheffingen eveneens grauwe ganzen en brandganzen tussen 1 november en 14 mei – ook in de voormalige rustgebieden – bejaagd worden op schadepercelen. Normaliter geldt in die periode een winterrust.

Regels schadevergoeding ongewijzigd

Voor een aanvraag tegemoetkoming faunaschade verandert er dit jaar niets, omdat de goedkeuring van het faunabeheerplan midden in de winterperiode valt. Daarom gelden tot en met 14 mei 2021 nog de regels uit het faunabeheerplan 2015-‘20. Dat betekent dat boeren in ganzenrustgebieden geen werende middelen hoeven te plaatsen om voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen. Boeren moeten de tegemoetkoming zelf aanvragen bij BIJ12 Faunazaken.