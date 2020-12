Boerenorganisaties plannen kerstactiviteiten

Onder de slogan ‘Boeren en tuinders pakken uit met kerst’ organiseren LTO Noord, Boert Bewust en ZLTO op 18 en 19 december ludieke acties.

Deze acties zijn bedoeld om in een roerig coronajaar toch de verbinding met elkaar te zoeken, meldt LTO Noord. Voorbeelden van acties zijn puzzeltochten, verlichte boerderijroutes en gezellig aangeklede afhaalpunten om streekproducten te kopen.

Coronaproof shoppen en verlichte boerderijroutes

Een overzicht met geplande activiteiten per provincie en per regio wordt online bijgehouden. Zo wordt in Noordenveld (Dr.) een verlichte boerderijenroute met bingo georganiseerd. In Uithuizermeeden (Gr.) is een bloembollendrive-in geopend en in Bedum (Gr.) kunnen boerderijproducten afgehaald worden uit de boerderij-automaat. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij LTO Noord.

LTO Noord-voorzitter Dirk Bruins: “Wij nodigen je graag uit om in de dagen voor kerst, in eigen omgeving en vanuit je eigen auto, met je gezin te genieten van een avond uit op het sfeervol verlichte platteland. Uiteraard geheel coronaproof en volgens de RIVM-richtlijnen.”