Boeren stoppen blokkeeracties tot 14 januari

De groepen demonstrerende boeren stoppen tot 14 januari met actievoeren bij locaties van supermarkten. Dat hebben ze maandagavond bekend gemaakt.

Nu de boeren een toezegging hebben om uiterlijk op 14 januari in gesprek te gaan, vinden de boeren dat ze de supermarkten een kans moeten geven. Ook vanwege de lockdown die gisteravond is afgekondigd, vinden de boeren dat ze hun verantwoordelijkheid moeten nemen.

Verdienmodel

Een groep van demonstrerende boeren zullen de sector gaan vertegenwoordigen in deze gesprekken met supermarkten. “In dit gesprek zal puur en alleen gesproken worden over het verdienmodel van de Nederlandse agrarische ondernemers,” aldus het statement van de actieboeren.

Stand-by

De boeren blijven wel stand-by om, wanneer nodig, weer in actie te komen. “Wanneer blijkt dat er claims komen of het gesprek niet zal plaatsvinden binnen de gestelde termijn zullen we weer met zijn allen ten strijde trekken,” sluiten de boeren af.