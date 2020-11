Wolf doodt vijf schapen en een alpaca in september

Wolven hebben in september vijf schapen en een alpaca doodgebeten.

De drie meldingen van in totaal vijf doodgebeten schapen kwamen uit de omgeving Heeze in de provincie Noord-Brabant. De melding van de doodgebeten alpaca komt uit Ede (Gld.). Dat blijkt uit schadecijfers van BIJ12.

Goudjakhals

Vanaf oktober tot en met de meest recente update op 17 november meldt BIJ12 elf schademeldingen. In totaal gaat het om 20 doodgebeten schapen en 1 kalf. Van vijf schapen is bekend dat zij zijn doodgebeten door een goudjakhals in de Ooijpolder (Gld.). Naar de oorzaak van de andere gevallen loopt nog DNA-onderzoek. De provincie Gelderland vergoedt inmiddels schade aangericht door een goudjakhals, net zoals dat in iedere provincie geldt voor geleden financiële schade door een wolf. Waar de goudjakhals zich momenteel ophoudt, is onbekend.