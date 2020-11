Winterswijk waarschuwt Rijk over stikstofbeleid

De gemeenteraad van Winterswijk voorziet een probleem met de vergunningverlening voor boeren en andere bedrijven, als het landelijke stikstofbeleid doorgang vindt.

Winterswijk heeft vier Natura 2000-gebieden binnen de gemeentegrenzen, maar de beoogde reductie van de depositie op die gebieden, is niet haalbaar, ziet de raad. De meeste stikstof is namelijk afkomstig uit het buitenland. De invloed van de ondernemers om wat aan die depositie te doen, is dus klein. Ook als alle boeren rondom die natuurgebieden zouden stoppen, is de depositie van stikstof boven de gewenste waarde, schrijft De Gelderlander.

Desastreus voor activiteiten

Daarom moet er snel een waarschuwing richting provincie en Den Haag worden gestuurd, vindt de gemeenteraad van Winterswijk. Met als belangrijkste boodschap: zet Winterswijk niet op slot. In Winterswijk leeft de angst dat de nieuwe regels desastreus zullen zijn voor alle activiteiten. Niet alleen voor de landbouw, maar ook voor de bouw van woningen en de vestiging van nieuwe industrie. De doelen zijn onrealistisch en onhaalbaar, schrijft de krant..