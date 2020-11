Noord-Holland geeft kleine windmolen een kans

De provincie staat de bouw van kleine windmolens tot 15 meter hoogte toe in het landelijk gebied.

Dit biedt aan onder meer agrarische ondernemers extra mogelijkheden om eigen stroom op te wekken. Provinciale Staten van de provincie hebben eind oktober goedkeuring gegeven aan deze mogelijkheid. Het is wel onder voorwaarden en ook wordt het besluit na twee jaar geëvalueerd, om de effecten te bezien.

FrieslandCampina

Voor FrieslandCampina is het aanleiding om de leden te wijzen op deze mogelijkheid. FrieslandCampina verwijst belangstellende bedrijven door naar E.A.Z. Wind. Daar is het vorig jaar mee in zee gegaan. E.A.Z. Wind is volgens FrieslandCampina een toonaangevend Nederlands bedrijf in de kleine windmolenmarkt. Het bedrijf verkoopt onder meer een molen met groene mast, houten bladen en windvaan achterop. Die past goed in het landschap, stelt de coöperatie.