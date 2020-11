NOJG: nieuwe Rode lijst ontmoedigt jagers

Het plaatsen van het haas en konijn op de nieuwe Rode lijst ontmoedigt jagers die zich inzetten voor het behoud van de biodiversiteit en zoogdierpopulaties op het platteland. Bovendien zijn de tellingen niet goed onderbouwd.

Dat schrijft de Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer (NOJG) in een brief aan landbouwminister Carola Schouten. Zij vragen de minister waarom de wettelijk verplichte telgegevens van Faunabeheereenheden (FBE‘s) niet meegenomen zijn in de beslissing. Ook wijzen zij op onderbelichte aspecten die invloed hebben op de populatie zoogdieren, zoals recreatiedruk, loslopende honden, predatie en de groeiende ganzenpopulaties. Net zoals de andere landelijke jagersvereniging – de KJV - vindt de NOJG dat het anders moet.