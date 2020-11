Kamer wil snel oplossing agrarische schade gaswinning

De Tweede Kamer wil dat boeren sneller geholpen worden bij afwikkeling van schade door gaswinning in Groningen.

Vrijwel de voltallige Kamer stemde voor een motie die de regering vraagt om in overleg met de agrarisch ondernemers concrete stappen te zetten die duidelijkheid biedt aan de boeren en over het beschikbare budget.

Boeren te lang in onzekerheid

Met name CDA en VVD vinden dat boeren veel te lang in onzekerheid zitten en dat de huidige initiatieven te vaag zijn. Zo is er in de regiodeal € 50 miljoen beschikbaar voor boeren en MKB, maar is nog onduidelijk hoe dit geld besteed gaat worden. Ook is nog steeds geen oplossing voor boeren die als gevolg van de gaswinning met lekkende mestkelders zitten.

Integrale aanpak

Verantwoordelijk minister Eric Wiebes (Economische Zaken) werkt aan een integrale aanpak, waarbij niet alleen wordt gekeken naar afhandeling van schade, maar ook naar het bieden van perspectief voor de toekomst.