Extern salderen nu mogelijk in zes provincies

Deze week heeft provincie Groningen het licht op groen gezet voor extern salderen en verleasen van stikstofruimte. Daarmee staat de teller nu op zes.

Overijssel, Flevoland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg waren Groningen de afgelopen maanden al voorgegaan.

In Gelderland is (ver)leasen van stikstofruimte wel mogelijk, maar verkopen (extern salderen) niet. Deze provincie is huiverig voor ongecontroleerde uitverkoop van landbouwstikstof. Extern salderen houdt in dat bedrijven (een deel van) de stikstofruimte van een ander bedrijf overnemen.

Andere provincies

De andere provincies broeden nog op het onderwerp. In Friesland valt een besluit in december. Deze provincie wil eerst de behandeling van de stikstofwet in de Tweede Kamer afwachten. Noord-Holland kondigt deze week aan dat het begin volgend jaar een besluit wil nemen.

In de andere provincies is nog geen besluit genomen en is ook nog niet bekend wanneer dat gebeurt. Zolang is extern salderen en verleasen daar niet mogelijk.