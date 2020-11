CDA vraagt opheldering over stikstofgevoelige landbouwgrond

Landbouwminister Carola Schouten moet aan de Kamer uitleggen hoe het kan dat landbouwgrond in eigendom en in gebruik bij boeren op kaarten in het rekeninstrument Aerius is ingetekend als stikstofgevoelig.

CDA-landbouwwoordvoerder Jaco Geurts heeft de minister een aantal voorbeelden aangereikt waar landbouwgrond als stikstofgevoelig is ingetekend. Hij wil per voorbeeld uitleg hoe dat is gegaan. In het Natura2000-gebied Rijntakken (onder andere in Overijssel) zijn percelen langs de IJssel ingetekend als matig stikstofgevoelig. Het gaat bijvoorbeeld om maispercelen die in Aerius te boek staan als ‘nat, matig voedselarm weidegebied’.

Private gronden als stikstofgevoelig

De tekeningen in Aerius kwamen naar voren toen boeren in hun eigen omgeving gingen kijken naar stikstofgevoelige gebieden. Ook de Stichting Agrifacts is op de situaties gewezen en maakte daarvan vrijdag in een persbericht melding.

Geurts wil opheldering van de minister over het feit dat private gronden als stikstofgevoelig zijn opgenomen in Aerius, zonder dat de grondeigenaren daarvan in kennis zijn gesteld of daartegen bezwaar hebben kunnen maken. Geurts wil van de minister weten om welke locaties dat precies gaat. Hij wil ook weten waarom betrokken ondernemers geen inspraak hebben gehad in de aanwijzing van de stikstofgevoelige gronden.