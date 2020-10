VVD Brabant: koeien kunnen ook op het dak

Wilma Dirken van de VVD in Brabant suggereert in een provinciaal debat dat koeien ook op daken van distributiecentra kunnen grazen.

In een debat over het al dan niet plaatsen van grote opslagloodsen in de provincie Brabant, laat de VVD-politica het proefballonnetje op.

Grazende koeien of fruitteelt

De politica is met het idee op zoek naar een manier waarop nieuwe ‘blokkendozen’ toch gebouwd kunnen worden en tegelijk beter in het landschap passen. “Bijvoorbeeld met een groen dak, waarop koeien kunnen grazen of fruitteelt plaatsvindt.” Ook suggereerde de VVD om bijvoorbeeld woningen te bouwen bovenop de grote distributiehallen.

Beter kijken naar inpassing

Meerdere politieke partijen in Brabant vindt dat er beter moet worden gekeken naar de inpassing van ‘dozen’ in het landschap en de druk die zulke bouwwerken veroorzaken op de beschikbare landbouwgrond.