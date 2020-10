Schouten wil slacht hoogdrachtige dieren verbieden

Landbouwminister Carola Schouten wil het slachten van hoogdrachtige dieren tegengaan. Ze komt daarom met een ontwerpbesluit dat de handel in zeugen en runderen in het laatste trimester van de dracht verbiedt.

Voor het geval van noodslacht of wanneer dieren zijn besmet met een dierziekte die ernstige gevolgen kan hebben voor dier- of volksgezondheid, komt een uitzondering.

Regeling pas van kracht als NVWA kan handhaven

Voor handhavers van inspectiedienst NVWA is het nu nog lastig om te bepalen in welke fase van de dracht een dier is. De NVWA heeft daarom ook aangegeven dat er te weinig praktisch toepasbare parameters zijn om de regeling te handhaven. Schouten laat daarom onderzoek doen bij kennisinstellingen naar bruikbare parameters.

De regeling gaat pas van kracht als toezichthouders de regeling ook kunnen handhaven en er dus voldoende praktische parameters zijn om de lengte van de dracht van een dier te bepalen.