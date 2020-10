Onderzoek: tientallen zoogdieren vatbaar voor corona

Behalve de mens kunnen tientallen andere zoogdiersoorten corona krijgen.

Het gaat daarbij niet alleen om diersoorten waarbij corona al is aangetoond zoals nertsen, katten en honden. Besmetting met corona kan ook voorkomen bij andere diersoorten zoals schapen, koeien, geiten, paarden en varkens.

Vissen en reptielen niet gevoelig

Dat blijkt uit onderzoek van University College London dat is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Nature. Het onderzoek is gebaseerd op de werking van eiwitten die een rol spelen bij de overdracht van het virus. Daaruit bleek dat besmetting mogelijk is bij de genoemde diersoorten die op veehouderijen of als huisdier gehouden worden.

Ook meer dan tien diersoorten die in het wild leven, kunnen besmet worden. Dat zijn onder meer mensapen, ijsberen, panda’s, kamelen, leeuwen en vossen. Vissen, reptielen en vogels blijken niet gevoelig voor besmetting op basis van dit onderzoek.