NAJK creëert nieuwe bestuurderspost voor leefomgeving

Melkveehouder Harold Overmars wordt portefeuillehouder leefomgeving bij de NAJK.

Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt heeft een nieuwe bestuurder geïnstalleerd op een nog niet bestaande post. Melkveehouder Harold Overmars wordt portefeuillehouder leefomgeving bij de belangenorganisatie voor jonge boeren. Volgend NAJK is deze post nodig omdat Agrarisch Nederland verandert en er meer aandacht is voor klimaat, biodiversiteit en omgeving.

Green deal

Overmars heeft zijn bedrijf in Broekland (Ov.) en ziet dat klimaat een hot topic is, schrijft NAJK in een persbericht. Over de Europese Green deel zegt hij: “Hoewel de doelstellingen waarschijnlijk nooit allemaal gehaald zullen worden, gaat de onderliggende visie zeker van invloed zijn.” Wat er verder binnen zijn portefeuille op het lijstje staat, is het behoud van landbouwgrond voor de agrarische sector.