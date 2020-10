LTO: oplossing voor PAS-melder nu nodig

Het stelt LTO Nederland teleur dat het kabinet nog steeds geen oplossing biedt aan zogenoemde PAS-melders.

LTO-portefeuillehouder Trienke Elshof (Ondernemen in een gezonde omgeving) zegt in een reactie dat ze zich graag had laten verrassen als de minister voorstellen vanuit de sector had overgenomen.

‘Legaliseren, registreren, reduceren’

De stikstofplannen missen oplossingen voor de knelpunten waar ondernemers tegenaan lopen, vindt ze. Zorg dat de onzekere situatie voor PAS-melders wordt weggenomen, is haar oproep. “Legaliseren, registreren, reduceren. Dat is de enige route voor een eerlijk, effectief stikstofbeleid waarbij chaos wordt voorkomen.”

Niets gedaan met brandbrief

Minister Carola Schouten heeft in de ogen van LTO niets gedaan met de brandbrief van een grote groep landbouworganisaties, die nog eens hebben gewezen op de onzekere situatie voor de groep van zeker ruim 3.000 ondernemers. “Het ministerie van LNV spreekt op dinsdasg 13 oktober opnieuw de politieke wil uit om de situatie voor PAS-melders samen met de sector op te lossen. Dat is goed. Maar er is meer nodig: juridisch sluitende oplossingen voor alle ondernemers die te goeder trouw hebben gehandeld. Niet in een verre toekomst, maar nu.”