Carola Schouten op kandidatenlijst verkiezingen

Carola Schouten, minister van LNV en vicepremier, staat op de concept-kandidatenlijst van de ChristenUnie voor de Tweede-Kamerverkiezingen van volgend voorjaar.

Daarmee geeft ze te kennen dat ze na haar ministerschap haar vroegere rol als Kamerlid weer op wil pakken. Schouten staat op plaats 2, achter lijsttrekker Gert-Jan Segers. Op nummer 5 staat Pieter Grinwis, boerenzoon uit Goeree en fractievoorzitter van CU-SGP in gemeente Den Haag. Op nummer 9 staat Hermen Vreugdenhil, nu fractievoorzitter CU-SGP in Provinciale Staten Noord-Brabant. De conceptlijst wordt 21 november op een digitaal te houden partijcongres van de ChristenUnie (CU) vastgesteld.

Boegbeeld van onze partij

Partijvoorzitter Piet Adema noemt Schouten in een persbericht ‘een bepalend boegbeeld van onze partij. Ik ben dankbaar dat ook Carola beschikbaar is voor de komende Kamerverkiezingen. Met haar optreden en werk heeft ze een plek veroverd in de harten van velen, zowel binnen als buiten de partij.’

Eerder maakte partijgenoot Carla Dik-Faber bekend dat zij niet terug wil naar de Tweede Kamer na de verkiezingen van volgend jaar maart.