59e nertsenbedrijf besmet met coronavirus

Bij een nertsenbedrijf in Egchel (gemeente Peel en Maas) is een besmetting met het coronavirus vastgesteld.

Het bedrijf heeft ongeveer 5.750 moederdieren. De besmetting is aan het licht gekomen door het verplichte onderzoek op natuurlijk gestorven dieren. Nertsenhouders zijn verplicht de kadavers door de Gezondheidsdienst voor Dieren te laten onderzoeken. Het bedrijf wordt zo spoedig mogelijk geruimd. In totaal is het aantal besmette bedrijven opgelopen naar 59. In totaal zijn al meer dan 360.000 moederdieren geruimd door de besmettingen.

Denemarken

Het aantal besmettingen in Denemarken loopt in de tussentijd ook snel op. In Denemarken zijn 37 bedrijven besmet, vorige week waren dat er nog 20.