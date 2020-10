RMV in Gorinchem en Hardenberg in afgeslankte vorm

De Rundvee & Mechanisatie Vakdagen (RMV) in Gorinchem en Hardenberg gaan door. Beide in fysieke, maar afgeslankte vorm.

RMV Gorinchem wordt tevens een hybride evenement, waarbij de beurs ook online te bezoeken is. De beurzen worden gehouden op 2 in plaats van 3 dagen. Op 28 en 29 oktober in Hardenberg en op 25 en 26 november in Gorinchem.

Kennisprogramma online volgen

RMV Gorinchem zal live uitgezonden worden vanaf de beurs, waarbij het kennisprogramma online te volgen is. “Vanwege het veranderende sentiment onder onze exposanten was het onmogelijk om de beurs in zijn oorspronkelijke vorm door te laten gaan. Toch willen we de sector in deze uitdagende tijden een belangrijk contactmoment tussen exposant en bezoeker bieden. Daarom introduceren we met een iets aangepaste naam en concept: RMV Limited Edition”, aldus Lucas van’t Hof namens RMV.

Omdat de locaties van de beurzen door de lokale autoriteiten worden gezien als een doorstroomlocatie, kunnen de activiteiten volgens de coronarichtlijnen doorgaan.

Maximaal 50 exposanten

Op beide beurzen staan maximaal 50 exposanten en ook het aantal bezoekers wordt beperkt naar het aantal vierkante meters beursvloer. Bezoekers moeten zich vooraf online registreren voor een bepaalde dag en bepaald tijdslot.