Wolf beet 35 schapen dood in Drenthe

De oorzaak van de 35 doodgebeten schapen in november 2019 in de provincie Drenthe is toe te schrijven aan een wolf.

Dat blijkt uit data van provinciaal uitvoeringsorgaan BIJ12, die de schademeldingen van wolven afhandelt. Om welke wolf (DNA-code) het gaat, is nog niet bekend. Ook de 2 gedode schapen in Onnen (Gr.) zijn toe te schrijven aan een wolf. Hoeveel de schadevergoeding bedraagt, is ook nog niet bekend.

35 dode schapen in 5 dagen tijd

In november vorig jaar kwamen meerdere meldingen binnen van gespotte wolven. En ook van doodgebeten schapen.

Op 19 november zijn in Hooghalen 16 doodgebeten schapen gevonden. Twee dagen later was het raak in Eext (6 schapen) en Grolloo (4 schapen). Nog eens twee dagen later kwam er een melding van 9 doodgebeten schapen in Anderen. Nu het DNA-onderzoek afgerond is, is duidelijk dat het om een wolf gaat.

Ook dit jaar weer meldingen uit Drenthe

Ook begin dit jaar zijn er meldingen van dode schapen in de provincie Drenthe binnengekomen. Wederom in Hooghalen, 10 schapen op 4 januari. Ruim een week later, op 13 januari, nog eens 3 in hetzelfde dorp. De meest recente melding is van vorige week vrijdag 17 januari. Toen zijn 3 schapen doodgebeten in Zwiggelte.

Rustig in andere provincies

In de andere provincies is het vrij rustig, al kwam er begin december een zestal meldingen van dode schapen vanuit Friesland (36), en een enkele uit Overijssel (1) en Noord-Brabant (3). Of de wolf in deze gevallen ook de boosdoener is, moet nog blijken. Voor alle meldingen ná 1 december 2019 geldt dat het DNA-onderzoek nog loopt en dus de oorzaak nog onbekend is.