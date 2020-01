Weidevogelgebied ongunstig voor bijen en vlinders

Bijen en vlinders doen het slecht in weidevogelgebieden.

Dat is de conclusie van een onderzoek van Naturalis Biodiversity Center dat gepubliceerd is op het wetenschappelijke platform ScienceDirect van Elsevier.

Bloemen

Boerenland wat ingericht is voor weidevogels heeft een lager aantal bestuivers en ook minder verschillende soorten bestuivers. In hooilanden en kruidenrijke graslanden zijn die aantallen aanzienlijk hoger. Volgens de onderzoekers is een belangrijke oorzaak de aanwezigheid van bloemen. Hoe meer bloemen, hoe meer bijen en vlinders. Ook leverde een grote variatie aan bloemen meer diverse soorten bestuivers op.

Maaibeleid

De reden waarom er meer bijen en vlinders in hooilanden en kruidenrijke graslanden te vinden zijn, is volgens de onderzoekers ook sterk afhankelijk van het maaibeleid. Deze gebieden hebben relatief arme grond en worden pas later in het jaar gemaaid, waardoor de biodiversiteit gedurende een lange tijd hoog is. De weidevogelgebieden – daarentegen – worden vaak rond eind juni gemaaid, precies op het moment dat de bestuivers het meest en divers aanwezig zijn. De onderzoekers raden aan om gebieden niet alleen voor specifieke soorten in te richten, maar de weidevogelgebieden meer te combineren met hooiland om gunstigere maaischema’s aan te houden. Vorige maand berichtte Wagingen UR dat veranderingen in gemeenschappen van bijen en vlinders een sterke samenhang met de stikstofdepositie vertonen.

Drie gebieden

Het onderzoek richtte zich op drie verschillende gebieden: hooiland, kruidenrijk grasland en weidevogelgebieden, gelegen in het Groene Hart en Midden-Delfland (Z.-H. en U.). Naast de aantallen en soorten insecten, onderzochten de biologen ook de aanwezigheid van bloeiende planten en vergeleken ze het maaibeleid.