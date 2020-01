Tweede Kamer stemt voor trekkerkenteken

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de invoering van een kentekenplicht voor landbouwvoertuigen. Een ruime meerderheid stemde voor het wetsvoorstel, alleen PVV en Forum voor Democratie stemden tegen.

Het wetsvoorstel regelt dat alle landbouwvoertuigen geregistreerd moeten worden. Vanaf 2025 geldt een kentekenplicht voor alle trekkers die op de openbare weg komen. Trekkers die eerder al gebruik willen maken van de verhoging van de maximum snelheid van 25 naar 40 kilometer per uur, moeten ook eerder een kenteken voeren. Dat geldt ook voor nieuwe trekkers en voertuigen waarvoor een ontheffing moet worden aangevraagd vanwege de afmeting van het voertuig.

Evaluatiemoment na drie jaar

SP, PvdA, GroenLinks, PvdD en Denk wilden de kentekenplicht niet uitstellen tot 2025, maar die voor alle trekkers vroeger invoeren. Deze partijen waren bovendien voorstander van een kentekenplaat aan zowel de voor- als achterzijde van de trekker. Voor beide moties was echter geen meerderheid. Wel stemde de Kamer voor het amendement van CDA‘er Maurits von Martels en VVD‘er Remco Dijkstra voor een evaluatiemoment na drie jaar, om te beoordelen hoe de wegbeheerders in de praktijk met de snelheidsverhoging omgaan en welke gevolgen de wet heeft voor de kosten voor ondernemers. De Kamer stemde ook voor een motie van CDA die pleit om geen extra nationale wetgeving op te leggen naast de Europese plicht voor APK bij snelle trekkers. Deze APK-plicht, waar boeren een ontheffing voor kunnen krijgen, wordt via deze wet ook geregeld.

‘Historisch besluit’

Loonwerkersorganisatie Cumela spreekt van een historisch besluit. “Al sinds 1995 pleiten wij voor invoering van het kenteken om een volwaardige plek op de weg te krijgen”, aldus voorzitter Wim van Mourik.

De verwachting is dat er straks 270.000 landbouwtrekkers, 130.000 zelfrijdende werktuigen en 150.000 getrokken aanhangwagens en werktuigen worden geregistreerd bij de RDW.

Wet naar Eerste Kamer

Nu de Tweede Kamer voor de wet heeft gestemd, kan de Eerste Kamer de wet gaan behandelen. Als de Eerste Kamer ook akkoord is, zal per koninlijk besluit een datum worden vastgesteld waarop de wet van kracht wordt.