Stikstofbank laat nog even op zich wachten

Het stikstofregistratiesysteem dat nodig is om de woningbouw in Nederland weer vlot te trekken, laat nog enige tijd op zich wachten.

Provincies en rijk zijn met elkaar in gesprek over de manier waarop deze stikstofbank moet worden ingericht en welke regels daarvoor moeten gelden.

Bij de Spoedwet Aanpak Stikstof, die eind vorig jaar is aangenomen en op 1 januari van kracht werd, is het stikstofregistratiesteem geïntroduceerd. De bank wordt onder andere gevuld met de stikstofruimte die ontstaat door de verlaging van de maximumsnelheid en later met de ruimte die de veehouderij creëert door voermaatregelen te nemen.

Ongecontroleerde stikstofstroom voorkomen

Provincies en Rijk praten komende tijd onder andere over de invoering van het stikstofregistratiesysteem. Tegelijk wordt ook gekeken naar hoe kan worden voorkomen dat de veehouderijen worden weggekocht ten bate van de industrie. Doel is te voorkomen dat er een ongecontroleerde stikstofstroom ontstaat, die kan leiden tot een aantasting van de leefbaarheid in plattelandsgebieden.

Extern salderen

Op dit moment kunnen bedrijven wel stikstofruimte van andere bedrijven gebruiken via extern salderen. In zo’n situatie wordt de stikstofruimte van een bedrijf ingeleverd ten gunste van de ontwikkeling van een ander bedrijf. Daarbij wordt 30% van de stikstofruimte afgeroomd. Afgesproken is echter dat veehouderijbedrijven vooralsnog niet bij het extern salderen betrokken worden.

Natuurbeschermingswetvergunningen

Het stikstofregistratiesysteem moet de basis vormen voor de afgifte van Natuurbeschermingswetvergunningen door de provincies. Provincies moeten ieder afzonderlijk daarover een besluit nemen, maar het is de bedoeling dat de invulling van de regels wel op elkaar aansluiten.

Landbouw Collectief ‘onaangenaam verrast’

Het Landbouw Collectief heeft in reactie op de aangekondigde regeling gesteld “onaangenaam verrast te zijn” over de conceptregeling die zonder overleg met het Landbouw Collectief ter consultatie is gepubliceerd. Voorzitter Aalt Dijkhuizen zeg dat onderdelen van de voorgestelde regeling “inhoudelijk strijdig zijn met het plan van het Landbouw Collectief en de afspraken gemaakt in het Catshuis-overleg. Zo kan in uw voorstel de veehouderij op geen enkele manier profiteren van de vrijgespeelde stikstofruimte, niet wat betreft aanwending, noch wat betreft vergoeding van de kosten of inkomsten via een verdienmodel.”

‘Niet mét maar zónder de boeren’

Dijkhuizen oordeelt dat het erop lijkt dat het kabinet “blijft kiezen om niet mét maar zónder de boeren te komen tot een aanpak van de stikstofproblematiek. Wij betreuren dat ten zeerste, en doen een dringend beroep op u terug te keren van deze ingeslagen weg.” Het Landbouw Collectief vindt dat de regeling van tafel moet en dat het kabinet het overleg weer serieus moet nemen.

Op de consultatie zijn in de korte tijd die daarvoor open stond 75 reacties gekomen, waarvan een groot deel rechtstreeks refereert aan het plan van het Landbouw Collectief, dat in november werd gepresenteerd.