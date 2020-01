Spagaat tussen duurzaamheid en prijs

De eerlijke prijs voor voedsel bestaat niet.

Wel kun je werken aan een prijs die in ieder geval meer recht doet aan de extra kosten voor duurzame producten. Dat is niet makkelijk. Bijvoorbeeld omdat er verschillende inzichten zijn over wat duurzaam precies is. Ondernemers willen daar duidelijkheid over. Dat zijn enkele conclusies uit een bijeenkomst van ABN Amro over verdienmodel en de ‘eerlijke en echte prijs van voedsel’.

Marktkansen

Op de bijeenkomst waren circa 150 deelnemers uit alle schakels van de agrarische keten, overheden en maatschappelijke organisatie. Alle betrokken partijen erkennen het belang van duurzaam produceren en consumeren. Er liggen kansen voor bedrijven die vooroplopen en marktkansen weten te vinden en benutten. Maar dan wordt ook de spagaat duidelijk. Wat is het verdienmodel al je wel hogere kosten hebt, maar die niet voldoende in de markt terug kunt verdienen. Pierre Berntsen, directeur Agrarische bedrijven van de ABN Amro, formuleerde het dilemma aan het begin van de bijeenkomst: “Wat is duurzaamheid en wie betaalt het?”

True Pricing principe

Het is mogelijk om de werkelijke kostprijs van producten te berekenen zoals met het True Pricing principe. Dat liet Michel Scholte van het True Price en Impact Institute zien. En ja, dan kan een duurzaam geproduceerd Nederlands product in veel gevallen goedkoper zijn als alle kosten worden meegeteld. Bijvoorbeeld als de milieukosten door lange transportkosten van een buitenlands product dat product uiteindelijk duurder maken. De grote uitdaging is om dat bij de consument te laten landen. Dat loopt in veel gevallen via supermarkten. Volgens Leon Mol van Ahold Delhaize wil iedereen vooruit. Maar supermarkten kunnen imperfectheden van de markt ook niet oplossen, volgens Mol.

Uiteindelijk moeten extra kosten voor duurzaamheid wel betaald worden, dat is de realiteit

Frans Keurentjes

‘Boeren willen wel degelijk’

Dat uiteindelijk de wetten van de markt gelden, maakte ook Frans Keurentjes van FrieslandCampina duidelijk. “Boeren willen wel degelijk, dat merken we met onze programma’s zoals Planet Proof. En ja daar vragen we een meerprijs voor die wordt teruggeploegd naar de leden. Maar je opereert in een zuivelmarkt waar Nederland goed is voor 1,5% van het wereldzuivel. Uiteindelijk moeten extra kosten voor duurzaamheid wel betaald worden, dat is de realiteit.”