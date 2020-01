Schreijer-Pierik enkele weken uit de running

Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik (CDA) is enkele weken uit de running.

Ze moet herstellen van ernstige hart-ritmestoringen, die ze vorige week in Straatsburg opliep. De politica is in haar tijd als Tweede Kamerlid ook met soortgelijke klachten enige tijd ziek thuis geweest.

Green Deal

De politica wijt de lichamelijke klachten mede aan de druk en de zorgen die ze ervoer in het Europees Parlement bij de discussie over de Green Deal. In een uitspraak van het parlement wordt gesproken over een verdere uitbreiding van de Natura 2000-gebieden. Schreijer heeft zelf niet aan de stemming kunnen deelnemen over de resolutie, omdat zij op dat moment in een Straatsburg ziekenhuis aan de hartbewaking lag.

‘Grote zorgen over onaanvaardbare praktijken’

In Pigbusiness zegt Schreijer dat ze grote zorgen heeft over ‘onaanvaardbare maffiapraktijken als het geniepig uitroken van boerengezinnen en zelfs hele buurtschappen rondom Natura 2000-gebieden in Nederland’.

In Tubantia nuanceert ze haar opmerkingen: “Ik heb het absoluut niet over personen, die ik de schuld geef van wat mij is overkomen. Of over opvattingen van mensen. Ik ervaar wel dat de invloed van de groene macht toeneemt, om het maar zo te noemen. Die heeft het gewonnen. Dat gaat ten koste van boerenfamilies, van mooie bedrijven. En dat gaat me letterlijk aan het hart.”