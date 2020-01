‘Schending uitbreidingsverbod pelsdieren gering’

Het aantal en de omvang van de overtredingen van het uitbreidingsverbod voor nertsenhouders is gering.

Dat schrijft landbouwminister Carola Schouten in reactie op vragen van de VVD. “Er hebben zich geen situaties van disproportioneel optreden via het strafrecht voorgedaan”, aldus Schouten.

Proportionele handhaving mogelijk

De pelsdiersector heeft zelf aangegeven dat er proportioneel gehandhaafd moet kunnen worden. Volgens de minister kan dat. In gevallen waarin strafrechtelijke handhaving disproportioneel zou kunnen uitpakken, kan via bestuursrechtelijke herstelsancties proportioneel gehandhaafd worden, aldus Schouten.

Vanaf 2024 is het houden van nertsen in Nederland verboden. Sinds de invoering van deze wet, in 2013, geldt een verbod op uitbreiding van bedrijven. Deze regel is enkele keren overschreden.

Om pelsdierhouders te ondersteunen bij het beëindigen van het bedrijf is flankerend beleid. Dit beleid bleek echter niet effectief. Schouten heeft de regels daarom aangepast. De subsidieregeling voor sloop wordt verruimd van 50% naar 100% vergoeding. De nertsensector heeft hier positief op gereageerd.

In totaal werden in 2015 volgens CBS ruim 1 miljoen edelpelsdieren gehouden door 150 bedrijven. In 2019 is het aantal dieren afgenomen naar 808.000 op 130 bedrijven.