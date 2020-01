Remkes: krimp veestapel zeker op tafel

Een verkleining van de veestapel is zeker een van de opties in het eindrapport van het Adviescollege Stikstofproblematiek.

Voorzitter Johan Remkes zei gisteren in een toelichting aan de Tweede Kamer dat “wij niet zullen adviseren dat de omvang van de veestapel buiten haakjes geplaatst moet worden”.

Iedere sector draagt bij

In een toelichting zei Remkes dat niet de manier waarop, maar vooral het doel (behoud van natuur) van belang is. “De redelijkheid gebiedt te zeggen dat de veestapel niet groter, maar wel geringer zal worden. Dat is een van de methoden om de doelstelling te bereiken.”

Remkes zegt dat sowieso geen enkele sector buiten haken moet worden geplaatst, hoe klein de bijdrage van die sector ook mag zijn. Anderzijds weerspreekt Remkes ook het beeld, dat bij sommigen in de landbouw leeft, dat de bijdrage van Schiphol zo groot is dat met een sluiting van de luchthaven voor enkele weken het probleem zou zijn opgelost. “Dat is dus bezijden de waarheid.”

Johan Remkes tijdens het gesprek in de Tweede Kamer. - Foto: ANP

Geen aparte vergunning voor beweiden

De algemene lijn van Remkes is dat bij de beoordeling van situaties niet per se de juridische logica moet worden gevolgd, maar de feitelijkheid. Een van de feiten is dat bij beweiding minder stikstof vrijkomt dan wanneer dieren op stal worden gehouden. De logische redenering, die volgens Remkes ook in de rechtszaal stand zou moeten houden, is dat voor beweiding dus niet een aparte vergunning nodig is.

Daar komt bij dat dit gaat over de situatie in 2020. Na dit jaar moet er een nieuw stikstofbeleid zijn. Hoe dat beleid vormgegeven moet worden, zal het Adviescollege in het laatste advies bespreken.

Emissiearme technieken verbeterd

Er zijn, volgens Remkes, wel situaties denkbaar waarbij voor het bemesten een natuurbeschermingsvergunning nodig is. Ook in het algemeen is dat niet nodig, omdat de mestaanwending in de loop der tijd door de aanscherping van de normen is verminderd en dat tegelijkertijd de emissiearme technieken zijn verbeterd. Daardoor is de ammoniakemissie bij bemesting alleen maar lager geworden. Alleen op plekken waar in 2004 nog geen veehouderij was en waar nu wel mest wordt uitgereden, zou een Natuurbeschermingswet-vergunning vereist zijn.

Discussie met minister

De commissie zegt het onzinnig te vinden om dit jaar tienduizenden vergunningen aan te laten vragen, waarvan op voorhand op basis van de logica over de ammoniakemissie in de stal tegenover de emissie in de wei duidelijk is dat die moeten worden toegekend.

Remkes hield de Tweede Kamer bij herhaling voor dat het vooral aan de Tweede Kamer is om verstandige en “kloeke besluiten” te nemen en met de minister in discussie te gaan.