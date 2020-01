RVO.nl: 99% heeft beslissing basisbetaling ontvangen

Ruim 99% van alle aanvragers voor uitbetaling van betalingsrechten in 2019 heeft een beslissing gekregen.

RVO.nl ontving 44.831 aanvragen voor de subsidie uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) afgelopen jaar. Het doel was om 95% van alle aanvragers in 2019 een beslissing te sturen. Op 31 december 2019 had 99,1% van alle aanvragers een beslissing ontvangen. Dat meldt RVO.nl.

Controles

In het geval er nog geen beslissing – of alleen een eerste betaling in 2019 – ontvangen is, komt dat door controles die nog niet afgerond zijn. Dat kan een vergroeningscontrole of een controle ter plaatse zijn. RVO.nl meldt dat in die gevallen de beslissing uiterlijk 30 juni 2020 komt.

Cijfers

Van alle aanvragen is 96,3% volledig afgehandeld. Dat was in 2018 nog 92%. Voor 2,8% van de aanvragers geldt dat alleen de basisbetaling betaald is. In totaal was er op 31 december afgelopen jaar een bedrag van € 635,4 miljoen uitbetaald aan de basisbetaling, vergroening en de extra betaling jonge landbouwers. RVO.nl is op 1 december gestart met de uitbetaling van de directe betalingen.