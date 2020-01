Opnieuw schapen doodgebeten in Drenthe

Zaterdag 4 januari zijn tien schapen doodgebeten in het Drentse Hooghalen.

Dat blijkt uit data van uitvoeringsorganisatie BIJ12, die de meldingen en schadevergoedingen voor provincies uitvoert. DNA-onderzoek moet nog uitwijzen of het gaat om een wolf. Dat zal nog minstens een maand duren. Het vermoeden dat het om een wolf gaat is groot bij schapenhouders en het Drentse landschap.

Vorig jaar twaalf schapen

Eind november vorig jaar was het ook al raak in Hooghalen. Toen zijn twaalf schapen doodgebeten. Ook daarvan is de oorzaak nog onbekend. Begin 2019 – in maart – doodde een wolf met code ‘GW849f’ (ook bekend als Janka) twaalf schapen in hetzelfde Drentse dorp.

Schotse Hooglanders

Hoewel het wetenschappelijk nog niet is vastgesteld, gaat het Drentse Landschap ervan uit dat de wolf wel degelijk een blijvertje is. “Tot voor kort waren het incidenten, maar nu worden zo vaak schapen doodgebeten dat we het ons niet kunnen veroorloven niets te doen”, zegt Bertil Zoer, ecoloog van de natuur- en erfgoedbeheerder in het Dagblad van het Noorden. In het gebied waar de tien schapen gedood zijn, lopen nu alleen nog Schotse Hooglanders. “Gezien hun omvang en hoorns lopen deze grazers weinig risico”, aldus Zoer.

Oplossingen

Volgens de ecoloog wordt er per gebied naar een oplossing gezocht. Voorbeelden zijn andere grazers, of drukbegrazing. Oftewel: gedurende een korte tijd veel schapen weiden binnen een raster. Een andere optie is om een permanent raster te plaatsen. “Die rasters houden wolven perfect buiten, kijk maar naar Duitsland. Maar ook andere dieren zoals reeën, dassen en konijnen, die wij niet tegen willen houden, worden verhinderd”, aldus Zoer. De ecoloog heeft niets tegen vestiging van een roedel in Drenthe. “Schapen worden vooral gepakt door zwervende wolven. In roedels jagen ze vooral op wilde hoefdieren, zoals reeën en herten. Op de Veluwe zijn ook al enige tijd geen schapen meer doodgebeten.”