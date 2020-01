Netwerk Grondig naar Brussel vanwege fosfaatbank

Netwerk Grondig gaat bij de Europese Commissie aandringen op het openstellen van de fosfaatbank.

De belangenorganisatie voor grondgebonden melkveehouders vindt dat de Europese Commissie er in Nederland op aan moet dringen dat de fosfaatbank wordt opengesteld, omdat dit onderdeel is van de invoering van het fosfaatrechtenstelsel.

Te veel fosfaatrechten

Netwerk Grondig vindt het niet terecht dat de fosfaatbank nog steeds gesloten is omdat de overheid te veel fosfaatrechten heeft uitgegeven. “Daar moet de overheid een oplossing voor vinden, maar niet door de fosfaatbank gesloten te houden”, vindt een woordvoerder van Netwerk Grondig.

Geen generieke korting

De organisatie wil nadrukkelijk geen nieuwe generieke korting om de fosfaatbank toch open te kunnen stellen, maar vindt dat minister Carola Schouten een andere oplossing moet zoeken.

Rechten uit de fosfaatbank worden in de vorm van een ontheffing beschikbaar gesteld aan een melkveehouder. - Foto: Mark Pasveer

De fosfaatbank is onderdeel van het fosfaatrechtenstelsel. In de bank komen de fosfaatrechten terecht die bij de handel in fosfaatrechten worden afgeroomd. De rechten zouden vervolgens beschikbaar worden gesteld aan jonge boeren en aan grondgebonden boeren. De rechten uit de fosfaatbank worden dan niet verstrekt aan een melkveehouder, maar ze worden in de vorm van een ontheffing beschikbaar gesteld aan een melkveehouder.

Fosfaatplafond

De Tweede Kamer heeft eerder een motie aangenomen om de fosfaatbank niet te openen zolang het aantal fosfaatrechten op de markt niet onder het fosfaatplafond is. Op deze manier wil de Kamer een nieuwe generieke korting voorkomen.

Netwerk Grondig vindt dat het ministerie het aantal rechten op een andere manier onder het plafond moet krijgen. De grondgebonden boeren trekken daarom aan de bel in Brussel omdat ze vinden dat Nederland wettelijk verplicht is de fosfaatbank open te stellen.