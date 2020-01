Nederlandse boer gaat mee protesteren in Bremen

Nederlandse boeren schieten op 17 januari hun Duits collega’s te hulp tijdens een protestdag in Bremen.

Een maand eerder waren er ook tientallen Duitse trekkers tijdens het boerenprotest aanwezig. De Nederlanders willen nu iets terugdoen hiervoor.

Inventarisatie door FDF

Bestuurders en regiobeheerders van Farmers Defence Force (FDF) zijn aan het inventariseren hoeveel trekkers er mee gaan rijden. Ook vrachtwagens en auto’s kunnen zich aansluiten bij het Duitse protest. De bedoeling is om groepen boeren bij de grens te laten verzamelen om vervolgens gezamenlijk naar Bremen te rijden. De trekkers gaan niet over de snelweg. De eerste groepen zullen al om middernacht verzamelen zodat ze om 11.00 uur in Bremen zijn.

Land schafft Verbindung

Het Duitse protest is wederom een actie van de Land schafft Verbindung, een groep boeren die sinds oktober vorig jaar landelijke protesten opzet. De acties zijn gericht tegen nieuwe landelijke eisen voor boeren in het Agrarpakket in het algemeen en de nieuwe mestregels in het bijzonder.

De Nederlandse actievoerders worden erop gewezen dat trekkers in Duitsland een kentekenplaat moeten hebben. In Nederland is die verplichting er immers nog steeds niet.