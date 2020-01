Natuurmonumenten: meer natuur voor stikstofprobleem

Natuurmonumenten wil inzetten op meer en robuustere natuur in de strijd tegen de stikstofproblemen. Dat zegt directeur Marc van den Tweel na afloop van het gesprek met premier Mark Rutte en landbouwminister Carola Schouten in Kootwijk.

Tijdens het gesprek hebben natuur- en landbouworganisaties aangegeven dat ze samen de schouders onder het vraagstuk willen zetten. Op de vraag wat natuurorganisaties gaan doen, reageert Van den Tweel: “De depositie van stikstof moet naar beneden. Dat is in allerlei sectoren, dus niet alleen bij boeren. Ten tweede moet Nederland investeren in natuur. Er moet meer natuur bij en die moet beter verbonden zijn, zodat de natuur ook robuust is en een stootje kan hebben.” Van den Tweel wil daarmee voorkomen dat Nederland ‘van incident naar incident blijft hobbelen’.

natuurinclusief boeren en boerinclusief naturen

“We denken echt dat hier vooruitgang te boeken is. Je moet natuurinclusief boeren, maar ook boerinclusief naturen”, vindt hij. Van den Tweel merkt op dat Natuurmonumenten al geruime tijd goed samen werkt met boeren, bijvoorbeeld met de 600 boeren die grond pachten van Natuurmonumenten.