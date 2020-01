Minister heeft luisterend oor voor Kootwijkerbroek

Bezwaarmakers uit Kootwijkerbroek hebben in een gesprek met landbouwminister Carola Schouten teruggekeken op de procedure over het besluit tot ruiming na de vaststelling van mond- en klauwzeer.

Schouten had de bezwaarmakers al voor de uitspraak van het College van Beroep (CBb) voor het bedrijfsleven uitgenodigd voor een gesprek, met het doel lering te trekken. Vorige week besloot het CBb dat het ministerie in 2001 terecht besloten heeft tot ruiming van 60.000 dieren in Kootwijkerbroek nadat MKZ was vastgesteld.

Open gesprek over aanpak MKZ-crisis

Het gesprek tussen de veehouders en leden van de Stichting Onderzoek Mond- en Klauwzeercrisis Kootwijkerbroek heeft deze week plaatsgehad. Veehouders kregen daarin de ruimte uit te spreken wat hen bij de aanpak van de crisis en de daaropvolgende juridische procedure heeft geraakt.

Lau Jansen van de Stichting Onderzoek MKZ-crisis Kootwijkerbroek heeft een deel van het gesprek bijgewoond. Hij zegt dat het van beide kanten een open gesprek was.

Wisselde waardering voor bewindslieden

In de loop der jaren heeft de stichting diverse keren contact gehad met verschillende bewindslieden. Lau Jansen noemt met name staatssecretaris Sharon Dijksma, die besloot om de stukken vrij te geven waarnaar de stichting al tijden vroeg. Dijksma zei: “Wat recht is, is recht, jullie hebben gewoon recht op die stukken.” Dat hebben we wel gewaardeerd.

Jansen kijkt anders terug op de handelwijze van de ministers Laurens-Jan Brinkhorst en Cees Veerman die ‘altijd hebben geprobeerd de deksel op de pot te houden’.