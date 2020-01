Landbouwexport naar nieuw record

De Nederlandse export van landbouwgoederen heeft in 2019 een waarde bereikt van € 94,5 miljard.

Dat is bijna 5% meer dan in 2018 en daarmee opnieuw een record. De import groeide iets minder hard en kwam met een plus van 4% uit op ruim € 64 miljard. Het landbouwhandelsoverschot kwam met € 30,5 miljard eveneens uit op een nieuw record. Dat melden het CBS en Wageningen Economic Research (WUR) in hun raming, die traditioneel tijdens de Grüne Woche in Duitsland wordt gepresenteerd.

Duitsland belangrijkste handelspartner

Duitsland is en blijft de belangrijkste handelspartner voor landbouwgoederen. Een kwart van de export gaat naar onze oosterburen, een vijfde van de import is afkomstig uit Duitsland.

Grotere volumes en prijsontwikkelingen

De groei van de export is voor een derde afkomstig van grotere volumes. Twee derde van de groei komt door prijsontwikkelingen. Bij de importgroei is het effect van volume en prijs even groot.

Sierteeltproducten belangrijk

Sierteeltproducten vormen ook in 2019 de belangrijkste productgroep met een totale uitvoerwaarde van € 9,5 miljard. Vlees is goed voor plek 2 met € 8,8 miljard, net iets meer dan zuivel en eieren op plek 3 met € 8,6 miljard. Groente (€ 7,3 miljard) en fruit (€ 6,2 miljard) zijn goed voor positie 4 en 5.

Groente (€ 7,3 miljard) en fruit (€ 6,2 miljard) zijn goed voor positie 4 en 5 in de lijst met hoogste exportwaarde. - Foto: ANP

Forse vraag naar varkensvlees

De vleesexport springt er uit met een groei van de exportwaarde van 8%. De export van varkensvlees naar China verdrievoudigde naar bijna € 400 miljoen. De oorzaak is de Afrikaanse varkenspest in China en andere Aziatische landen. De vraag naar varkensvlees is daarom fors gestegen vanuit die regio en dat heeft de prijzen flink opgedreven.

Top vijf

China is inmiddels goed voor een exportwaarde van € 3 miljard aan landbouwproducten en staat daarmee op de zesde plaats in de lijst met bestemmingen. De top vijf bestaat naast Duitsland met bijna € 24 miljard uit België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië. Deze vijf landen zijn samen goed voor een exportwaarde van ruim € 54 miljard in 2019 en dat is bijna 60% van de totale export van landbouwproducten.

Fruit is de exportcategorie met het hoogste aandeel wederuitvoer binnen de tien belangrijkste exportproducten

Fruitexport

Bij de import wordt de productenlijst aangevoerd door fruit met een invoerwaarde van € 6,5 miljard. Een groot deel van dat fruit wordt weer geëxporteerd. Fruit is de exportcategorie met het hoogste aandeel wederuitvoer binnen de tien belangrijkste exportproducten. Ruim 20% van de fruitexport betreft producten van Nederlandse makelij. Dat aandeel Nederlandse makelij is fors groter bij ander belangrijke exportproducten. Bij de top-4 ligt dat tussen 80 en 90% Nederlandse makelij.

Landbouwgerelateerde producten

De export van landbouwgerelateerde producten steeg in 2019 met ruim 8% naar € 9,9 miljard. Dat is een record voor deze groep goederen met onder meer landbouwmachines, meststoffen en machines voor de voedingsmiddelenindustrie. Buurlanden Duitsland, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn samen met de Verenigde Staten goed voor de helft van de totale exportverdiensten aan landbouwgerelateerde producten.

Totale export

De totale export van landbouw- en landbouwgerelateerde goederen in 2019 bedraagt € 104,4 miljard en komt daarmee voor het eerst uit boven € 100 miljard.

Ik merk dat andere landen vol interesse kijken naar onze wijze van produceren

Minister Carola Schouten

Reactie Carola Schouten

Landbouwminister Carola Schouten reageert positief op de exportcijfers. “Nederlandse boeren, tuinders en vissers produceren mooie en kwalitatief goede producten voor zowel de nationale als de internationale markt. En de groei van productie is gepaard gegaan met een aanzienlijke verduurzaming op milieu, energie en duurzaam grondstoffengebruik. Daar ben ik trots op”, aldus Schouten. “Ik merk dat andere landen vol interesse kijken naar onze wijze van produceren. Naar de schaal waarop we produceren, maar ook naar de kennis en de technieken waarmee we dat doen. Onze technologische innovaties in de landbouw gaan de hele wereld over. Die kennis en kunde kunnen we nog veel meer delen, ook om bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen.”

‘Exportpositie brengt verantwoordelijkheid bij verduurzaming’

Het ministerie van landbouw benadrukt dat de exportpositie van Nederland een verantwoordelijkheid met zich meebrengt in de wereld, met het oog op de toenemende vraag naar voedsel en het belang om voedselproductie duurzamer te maken. “Eens te meer is daarom onze kennis, innovatie en vindingrijkheid nodig om tot antwoorden op dit vraagstuk te komen en daarmee onze internationale positie nog meer tot waarde te laten komen”, aldus LNV. Als voorbeeld noemt LNV de kassenbouw, waarbij ongeveer 80% van de omzet in het buitenland wordt gegenereerd.