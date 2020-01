LTO: gegevens PAS-melders niet publiceren

LTO Nederland houdt vast aan de toezegging van minister Schouten dat PAS-melders gelegaliseerd zullen worden en niet alsnog een vergunning dienen aan te vragen. De bedrijfsgegevens mogen absoluut niet openbaar worden gemaakt. Dat is gevaarlijk voor de betreffende boeren.

Dit stelt de boerenorganisatie in een reactie op de juridische procedures die de milieuactiegroep Mobilisation for the Environment (MOB) gaat starten om achter de bedrijfsgegevens te komen van alle bedrijven die onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS) voldoende hadden aan een melding voor hun bedrijfsontwikkeling. Door de stikstofuitspraak van de Raad van State is de PAS buiten werking gesteld en zijn de meldingen in principe niet meer geldig en met terugwerkende kracht alsnog vergunningplichtig.

Toezegging minister Schouten

LTO Nederland heeft steeds benadrukt dat ondernemers die onder het PAS een melding hebben gedaan, te goeder trouw handelden en geen andere optie hadden dan een dergelijke melding te doen. Deze ondernemers mogen niet gedupeerd worden, minister Schouten heeft dat ook toegezegd, stelt de boerenorganisatie.

De Wob is bedoeld voor openbaarheid van bestuur, niet om een adressenlijst voor extremisten aan te leggen

LTO Nederland

LTO: “Op 16 december 2019 bevestigde Schouten bij het overleg met het Landbouw Collectief dat de situatie van deze PAS-melders wordt opgelost. Omdat de PAS-meldingen door PBL en RIVM al zijn opgenomen in het basispad (van stikstofemissies) zal deze keuze geen negatieve consequenties hebben voor de ontwikkeling van de landelijke stikstofdepositie in 2020, aldus het ministerie. Met andere woorden: het legaliseren van de meldingen zorgt niet voor extra emissies, ook niet in de modellen van PBL en RIVM.”

Aantasting persoonlijke levenssfeer

Volgens LTO wordt de persoonlijke levenssfeer van de betreffende boeren aangetast als hun gegevens openbaar zouden worden gemaakt. Reden is dat het bijna altijd gaat over een boerenbedrijf waar de ondernemer met zijn gezin woont en werkt. LTO zal dan ook altijd boeren ondersteunen die bezwaar maken tegen publicatie van gegevens over hun PAS-melding.

Die bescherming is ook absoluut noodzakelijk, stelt LTO. “Het afgelopen jaar heeft helaas laten zien dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van boeren in gevaar is. De bezetting van een bedrijf in Boxtel, brandstichting op boerenbedrijven en talloze inbraken zorgen voor angst en onrust onder onze achterban. De Wob is bedoeld voor openbaarheid van bestuur, niet om een adressenlijst voor extremisten aan te leggen”, aldus LTO Nederland