LNV zoekt meedenkende boeren en tuinders

Boeren en tuinders kunnen zich melden bij LNV als ze willen meedenken over belangrijke beleidsthema’s.

LNV is op zoek naar ondernemers die mee willen denken over thema’s als regelgeving, de positie van de boer en verduurzaming. Dat meldt het ministerie op Twitter.

Het gaat om een het platform met de naam LNV community dat in 2019 bij wijze van proef is gestart met 150 deelnemers. Het is een besloten online platform waar dit jaar 300 akkerbouwers, veehouders en tuinders in gesprek gaan met elkaar en met het ministerie. “De uitkomsten van de gesprekken worden gebruikt om voorstellen en adviezen van het ministerie beter aan te laten sluiten op de praktijk”, aldus het ministerie in de toelichting.

Alleen voor ondernemers

Bij de selectie van deelnemers let LNV op het vormen van een diverse groep wat betreft bedrijfstype en regio. Aanmelden is bovendien alleen open voor ondernemers. Daarom worden bij de aanmelding enkele vragen gesteld over het bedrijf.

Aanmelden is mogelijk tot en met 9 februari. Bij een groot aantal aanmeldingen kan de inschrijving eerder gesloten worden.