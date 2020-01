Kunstmestvervanger goedkoper dan marktprijs kunstmest

Groot Zevert in Beltrum zal dit jaar Groene Weide-kunstmestvervangers leveren die 5% minder kosten dan Entec-meststoffen.

Dat stelde manager Arjan Prinsen tijdens een bijeenkomst over mestverwerking in Koudum (Fr.).

Groot Zevert zette de kunstmestvervanger, die ontstaat bij grootschalige verwerking van varkensdrijfmest, in 2019 af bij 70 melkveehouders. Het aantal afnemers wordt in 2020 uitgebreid naar 140. Deze krijgen de dunne kunstmestvervanger emissiearm uitgereden in hun grasland.

Pilot met 10 melkveehouders

Volgens Prinsen toont meerjarig onderzoek in een pilot met 10 melkveehouders aan dat de kunstmestvervanger eenzelfde werking heeft als een mengsel van kunstmest. “Beter dan standaard kunstmest door de extra kali en zwavel die in de kunstmestvervanger zit. Daarom geldt het prijspeil van Entec-meststoffen als basis voor onze prijs.” Prinsen geeft aan dat bij een prijs van 95% van Entec er zowel voor de afnemende melkveehouder als de mestverwerker een businessmodel is.

Schijvenbemester

Het emissiearm uitrijden gebeurt dit jaar met een nieuw ontwikkelde schijvenbemester. De schijven maken een sleuf van 1,5 centimeter diep, de dunne meststof wordt 2 centimeter in de grond gebracht. “Het is de derde machine in 3 jaar. De tweede was pure kapitaalvernietiging, die werkte niet”, aldus Prinsen.

Bewerking digestaat

Groot Zevert vergist varkensmest vermengd met koffieprut, melkpoeder en kaf van graanverwerkers. Na vergisting wordt het digestaat bewerkt. De dikke fosfaatrijke fractie gaat weg voor export. De dunne fractie wordt bewerkt tot kunstmestvervanger en loosbaar water. Bij de vergisting ontstaat gas met een gelijke of iets hogere energie-inhoud dan aardgas, maar met meer CO 2 . Groot Zevert levert nu 900 kuub van dit gas per dag aan de fabriek van FrieslandCampina in Borculo (Gld.).