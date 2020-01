CDA: innovatie belangrijker dan landbouwexport

De positie van Nederland als exporteur van landbouwproducten is minder belangrijk dan het belang van een innovatieve agrarische sector. Dat vindt vicepremier Hugo de Jonge (CDA).

De positie van Nederland op de ranglijst van landbouwexporteurs was afgelopen najaar punt van discussie binnen het CDA. Op het partijcongres verzetten Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik, Eerste Kamerlid Joop Atsma, waterschapsbestuurder Couzijn Bos zich tegen de zin in een CDA-discussiestuk dat ‘de waarden duurzaamheid en dierenwelzijn en het inkomen van de boeren (...) belangrijker zijn dan de ambitie om de tweede voedselexporteur van de wereld te willen blijven’.

Balans

Bos, Schreijer en Pierik vonden dat de ambitie om de tweede voedselexporteur te willen blijven wel voorop moest staan. Senator Theo Rietkerk beslechtte de discussie met het voorstel dat het woord ‘belangrijker’ zou moeten worden vervangen door ‘in balans’.

Dierenwelzijn, leefmilieu en natuur

Nu staat er in het gewijzigde discussiestuk: “Met hun combinatie van kennis en kunde is Nederland de tweede voedselexporteur van de wereld. Die hoge ranking heeft echter ook een keerzijde. Dierenwelzijn, leefmilieu, diergezondheid en natuur moeten in balans worden gebracht met de economische verdienmotieven.”

In een vraaggesprek met NRC Handelsblad zegt vicepremier De Jonge dat de positie op de exportranglijst ‘minder belangrijk is dan het belang van een innovatieve agrarische sector, waar ik natuurlijk apetrots op ben’.

Ik snap de onzekerheid van de boeren. Maar we moeten hun eerlijk vertellen dat op dezelfde manier blijven boeren als nu niet meer lukt. Het past niet meer

Vicepremier Hugo de Jonge (CDA)

De Jonge gaat verder: “Ik snap de onzekerheid van de boeren. Maar we moeten hun eerlijk vertellen dat op dezelfde manier blijven boeren als nu niet meer lukt. Het past niet meer. Je wilt dat je kinderen en kleinkinderen van dezelfde natuur kunnen genieten als wij nu. Liefst nog wat meer, we zijn al behoorlijk achteruit gegaan.”

Strijd om de ruimte in Nederland

CDA-landbouwwoordvoerder Jaco Geurts zegt in een reactie dat de woorden van De Jonge lijken te refereren aan de strijd om de ruimte in Nederland, waar de landbouw moet concurreren met natuur, recreatie, infrastructuur en economische ontwikkeling.

Geurts zegt dat hij voelt dat de onzekerheid onder boeren toeneemt. Potentiële opvolgers zien meer belemmeringen; banken vragen om meer zekerheden. “Er is een strijd om de ruimte gaande, dat zie je ook in de toekomstschets van Wageningen Universiteit over hoe dit land er in 2120 uit zou kunnen zien. Ik zou ook wel de discussie willen aangaan om sommige natuurgebieden deels terug te geven aan de extensieve landbouw. Onze voorouders lieten hun vee op de heidevelden grazen, wij plaggen de heide af met grote machines. Soms denk ik: onze voorouders waren zo gek nog niet.”

Geurts heeft altijd gezegd dat wat hem betreft geen goede landbouwgrond meer worden opgeofferd aan natuur.