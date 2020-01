Grüne Woche: Kaas en tulpen blijven favoriet

Een fleurig veld tulpen, oranje Amsterdamse huisjes en een grote afbeelding van molens en koeien in de wei. Voor bezoekers van de Grüne Woche in Berlijn is het gelijk duidelijk: hier is de Nederlandse stand. Op de internationale beurs voor landbouw en voedsel presenteren 72 landen wat zij op het gebied van landbouw en voedsel te bieden hebben.

De opening van de stand, ’s morgens om 8 uur, is een heuse happening. Gespannen lopen organisatoren heen en weer, terwijl bestuurlijk agrarisch Nederland rustig een kop koffie drinkt. Landbouwminister Carola Schouten en frau Antje staan klaar voor de ontvangst van de Duitse landbouwminister Julia Klöckner en Eurocommissaris Janusz Wojciechowski. Zij verzorgen de officiële opening.

Opening Nederlandse paviljoen met, tussen de kaasmeisjes, (vlnr) Carola Schouten, Eurocommissaris Janusz Wojciechowski en Duitse landbouwminister Julia Klöckner. - Foto: Grüne Woche

Een toesnellende horde journalisten kondigt de komst van de politici aan. Het is dringen voor de beste foto. Dweilband Kleintje Pils zorgt voor de sfeermuziek en de politici poseren vriendelijk lachend voor de fotografen. Het is vrolijkheid alom, hoogwaardigheidsbekleders zingen met de band mee over de tulpen uit Amsterdam. Zo snel als het openingscircus opkwam, zo snel is het ook weer afgelopen. De kiekjes van Hollandse kaas en tulpen kunnen de wereld over.

Naast innovatie is het ook bij ‘Holland’ traditioneel

De kaas en tulpen zijn traditiegetrouw het Hollandse hoogtepunt voor het voornamelijk Duitse publiek, maar ook de Nederlandse groente- en fruitsector is sterk vertegenwoordigd. In een grote stand met tomaten presenteert Tasty Tom de verschillende soorten, maten en smaken. In de stand van het GroentenFruit Huis worden ook de Hollandse paprika’s, aubergines en peren aangeprezen. Naast vla van de Zuivelhoeve ontbreekt ook het kalfsvlees van Van Drie Group niet. De varkensvleesketen presenteert zich gezamenlijk als keten.



Presentatie GroentenFruit Huis. - Foto’s: Mariska Vermaas

De varkensketen presenteert zich.

Een gebruikelijk tafereel op de Grüne Woche.

Francien van Epen van Koppert geeft Kamerleden Jaco Geurts, Selcuk Öztürk (Denk) en Dion Graus (PVV) uitleg over de hommels die worden ingezet om gewassen te bestuiven in kassen.

Naast de bedrijven die zich presenteren, ondernemers kunnen zich hiervoor aanmelden via RVO.nl, zijn er ook stands waarbij de overheid de invulling mede bepaalt. Op uitnodiging van het ministerie presenteert onder andere Slow Food Nederland het project ‘Taste the Dutch Masters’. Daarin staan duurzaam geproduceerde streekproducten centraal.

Robotisering en aandacht voor voedselverspilling

Mascotte Becky vraagt aandacht voor het verminderen van voedselverspilling.

De innovatieve kant van de Nederlandse landbouw wordt belicht met een plukrobot voor paprika’s. Op een poster wordt uitleg gegeven over het Beter leven-keurmerk van de Dierenbescherming en de veehouderij. Via 3D-brillen kunnen bezoekers een kijkje nemen in de stal.

LNV heeft in de stand ook aandacht voor de vraagstukken waar de voedselketen voor staat. Een opvallende roze mascotte vraagt aandacht voor het verminderen van voedselverspilling. Met een stand met vegetarische kebab en burgers die 20% plantaardige grondstoffen bevatten, is er ook oog voor de gewenste omslag naar een meer plantaardig dieet.

Vooral worst en bier

Nederland blijkt een van de weinige landen op de beurs waar aandacht is voor de verandering van dieet. In vrijwel alle stand is het vooral worst, vis, kaas en bier en andere alcoholische dranken die de aandacht trekken. Aziatische landen richten zich op hun specialiteiten: de geur van sterk gekruide gerechten en kleurrijke stands met fruit zorgen voor de bijpassende sferen.



Op de Grüne Woche. - Foto: Messe Berlin GmbH

Stand op de Grüne Woche.

Rusland presenteert zich met een enorme stand waarin zelfs diverse regio’s een eigen afdeling hebben. Vlees, graan, zuivel en wodka is er in overvloed. Het land lijkt uit te willen stralen dat het echt zelfvoorzienend is.

Zelfs onverwachte landbouwlanden, als Qatar, zijn present. De oliestaat presenteert onder andere een grootschalig pluimveebedrijf met een productie van meer dan 1 miljoen kippen per jaar, waar ook mestproducten worden geproduceerd.

Trekkers op alternatieve brandstof

Om het stedelijke publiek te informeren over hoe de landbouw eigenlijk werkt, heeft Duitsland een hal ingericht met de landbouw van de toekomst. Robotisering en verduurzaming in de productie staan centraal. Vier trekkermerken presenteren trekkers die op een alternatieve brandstof kunnen rijden; van plantaardige olie tot methaan en elektrisch. Een glimmende Steyr-trekker trekt de aandacht van vooral het mannelijke publiek. De trekker kan tot 200 PK leveren of ‘moet gaan leveren’, want de trekker is voorlopig nog volop in ontwikkeling.

Een prototype van een elektrische trekker van Steyr.

Terwijl het beurspubliek zich verwondert over al het moois, wordt door de Nederlandse delegatie volop genetwerkt. De Grüne Woche is uniek omdat vrijwel de hele agrarische sector present is. Vertegenwoordigers van belangenorganisaties, bedrijfsleven en politiek hebben op de Grüne Woche uitgebreid de tijd om met elkaar te praten. De informele omstandigheden maken het een stuk laagdrempeliger om met elkaar van gedachten te wisselen. Daar wordt volop gebruik van gemaakt.