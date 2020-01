Grapperhaus: ik legde factsheet dierenactivisme uit

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid was in november bij de ALV van de POV om toelichting te geven op het factsheet ‘dierenrechtenacties in de agrarische sector’.

Dat benadrukt de minister in antwoord op Kamervragen over zijn optreden door de Partij voor de Dieren.

Opladen op platte kar

Grapperhaus weerlegt de Twitter-berichtgeving over de bijeenkomst niet. Volgens berichten op Twitter zou Grapperhaus op de bijeenkomst gezegd hebben dat varkenhouders auto’s van activisten niet moeten omgooien, maar zouden moeten opladen op een platte kar. Ook zou hij gezegd hebben dat varkenshouders activisten mogen verjagen met een hogedrukspuit.

Op heterdaad

Grapperhaus reageert in zijn brief in zijn algemeenheid over de bijeenkomst. Hij was bij de POV om over het factsheet te spreken, die bedoeld is voor (boeren)bedrijven en organisaties die te maken kunnen krijgen met dierenrechtenextremisme en strafbare uitingen van dierenrechtenactivisme. “Daarbij ben ik ook ingegaan op de mogelijkheden die het Wetboek van Strafvordering biedt om zelf iemand aan te houden als deze persoon op heterdaad wordt betrapt bij het plegen van een misdrijf. Ook heb ik stilgestaan bij situaties waarin iemand genoodzaakt is zichzelf of dieren te verdedigen tegen een directe aanval. Daarbij heb ik ook aangegeven dat de varkenshouders bij verdenkingen van strafbare feiten beelden kunnen maken voor de bewijsvoering, kentekens kunnen noteren en eventueel beslag kunnen laten leggen op auto’s van indringers op hun terrein”, aldus Grapperhaus. “Telkenmale heb ik benadrukt dat op andere wijzen het recht in eigen hand nemen door het plegen van strafbare feiten (‘eigenrichting’) verboden is en kan leiden tot strafvervolging.”

Emoties liepen hoog op

De minister meldt dat de emoties bij de bijeenkomst af en toe hoog opliepen, omdat er veel persoonlijke verhalen werden verteld over bezettingen, nachtelijke insluipingen en onverklaarbare branden, iets wat een enorme impact heeft op boerenfamilies en hun werknemers. “De varkenshouderij zoekt daarbij terecht naar een eigen handelingsperspectief, ‘wat kan ik doen?’”

Dit handelingsperspectief en bijbehorende begrenzingen heb ik, als gezegd aan de hand van dit factsheet, verder met hen verkend”, aldus Grapperhaus.