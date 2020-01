Geurts stelt Kamervragen over openbaar maken fosfaatrechten

CDA-Kamerlid Jaco Geurts wil dat de minister het aantal fosfaatrechten van melkveehouders niet openbaar maakt, voordat erover gedebatteerd is.

Kamerlid Jaco Geurts is het niet eens met het voornemen van RVO.nl en vraagt de minister in Kamervragen om dit uit te stellen. Hij wil eerst over het onderwerp in debat.

In de brief schrijft RVO.nl dat boeren geen bezwaar kunnen maken op de openbaarmaking. Melkveehouders reageren op social media en fora boos op het nieuws dat deze bedrijfsgegevens op 15 januari in te zien zijn. Ook SGP‘er Roelof Bisschop is boos en noemt het besluit ‘bizar’.

Verzoek om uitstel

Geurts wil van de minister weten welke gegevens er precies openbaar gemaakt worden, of bijvoorbeeld ook de wijzigingen in fosfaatrechten van een bedrijf worden gepubliceerd. Ook wil Geurts weten of de minister bereid is om met de Europese Commissie over het onderwerp in overleg te gaan om de gegevens niet te hoeven publiceren. Hij vraagt ook wat de sancties zijn op het niet-publiceren van de gegevens. Hij vraagt de minister om het besluit van RVO.nl te heroverwegen en het liefst uit te stellen tot nadat de minister de Kamervragen heeft beantwoord of in debat is geweest over het onderwerp.

AVG-register

In het AVG-register van de Rijksoverheid zet het ministerie uiteen welke gegevens het ministerie verwerkt en wat daar de reden van is. De verzamelde bedrijfsgegevens worden verstrekt aan onder andere NVWA, Auditdienst Rijk, Dienst ICT Uitvoering en de Europese Commissie.

Persoonsgegevens als adres, telefoonnummer en e-mailadres vallen onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en mogen niet zonder toestemming worden verwerkt.