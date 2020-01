Flevoland: afschieten herten enige keuze

Het afschieten van honderden herten in de Oostvaardersplassen (OVP) is noodzakelijk en is de enige optie, zei de advocaat van de provincie Flevoland maandag in de rechtbank in Lelystad.

De provincie wil het aantal herten in het natuurgebied terugbrengen van 1500 naar 500 om onnodig lijden van de dieren in de winter te voorkomen.

Kort geding

Natuurverenigingen Dierbaar Flevoland en Fauna4life spanden een kort geding aan tegen een per 1 januari verstrekte ontheffing om herten te mogen schieten. De provincie wil nieuwe maatschappelijke onrust om hongerende herten voorkomen. “Demonstraties, de ontruiming van het provinciehuis, het illegaal bijvoeren en het bedreigen van boswachters: het mag niet meer zo ver komen”, zei raadsvrouw Liesbeth Schippers over de acties in 2018.

Noodzaak onvoldoende onderbouwd

In november vorig jaar oordeelde de bestuursrechter in Lelystad dat het schieten per direct moest stoppen. Dit omdat de noodzaak ervan onvoldoende onderbouwd was. Staatsbosbeheer, die de opdracht uitvoert, heeft aangegeven de uitspraak van het kort geding van maandag af te wachten. Ze stelt dat zonder het afschieten er deze winter opnieuw 700 herten bij komen. Een alternatief voor afschieten is er niet, aldus de provincie.

Ethisch probleem

De natuurverenigingen betwijfelen de noodzaak van het doden van de edelherten. “Dit zijn dezelfde argumenten als op de zitting in november”, zei ecoloog Frans Vera. Dat herten in de winter vermageren, is een natuurlijk proces, zei hij. Bovendien zorgt juist het afschieten van gezonde dieren voor een ethisch probleem, stelde Fauna4life. Zij vindt dat de provincie zwicht voor ‘illegaal machtsvertoon’ van actievoerders.

Jarenlange strijd

Over het beheer van het natuurgebied wordt al jaren gestreden bij de rechtbank. Ook roeren actievoerders zich. Naast boswachters werd ook ecoloog Vera bedreigd, zo zei hij zelf. Volgens de provincie wordt er nog altijd illegaal bijgevoerd. In de rechtbank was extra beveiliging aanwezig om te voorkomen dat de gemoederen al te verhit raakten.

De rechtbank doet over twee weken op 3 februari uitspraak.