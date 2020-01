Fijnstofconcentratie te hoog op 64 plekken nabij veehouderij

De fijnstofconcentratie in gebieden met intensieve veehouderij is nog altijd hoog.

In 2018 werden op 64 plekken de normen voor fijn stof in de lucht overschreden. In sommige van die regio’s zijn de metingen over 2018 mogelijk ook hoger uitgevallen door de droogte van die zomer. Ook grote steden als Rotterdam, Amsterdam en Utrecht meten hogere concentraties fijn stof dan in de rest van Nederland.

Concentratie neemt af

Het landelijke gemiddelde is 19 μg/m3. In het noorden van het land is de hoeveelheid fijn stof in de lucht het laagst. De verwachting van het RIVM is dat de komende jaren de fijnstofconcentratie zal afnemen, maar hoe lang dit precies gaat duren is onzeker.

Onder Europese grenswaarden

In andere landelijke gemeentes zoals Ede, Nederweert en Son en Breugel worden ook concentraties van meer dan 20 μg/m3 gemeten. Vrijwel in heel Nederland liggen de berekende concentraties van stikstofdioxide en fijn stof in 2018 onder de Europese grenswaarden.