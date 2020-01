FDF: trekkeractie om stikstof gaat niet door

De geplande trekkeractie in Den Haag op 5 februari gaat niet door. Dat maakt Farmers Defence Force (FDF) vrijdagochtend 31 januari bekend.

De actie-organisatie heeft dat vanuit tactisch oogpunt besloten, op de vergadering donderdagavond 30 januari met het Landbouw Collectief.

De analyse van de RIVM-cijfers gaat nieuwe inzichten bieden in de stikstofuitstoot

Donderdagavond ontstond er onduidelijkheid of FDF wel of niet zou protesteren en of FDF op 5 februari met de overheid in gesprek wil met de overheid over de stikstofmaatregelen. Daarover geeft voorzitter Mark van den Oever nu duidelijkheid. “De actie op 5 februari gaat niet door. Wel gaan we met het collectief en de minister om tafel. Maar we willen wachten met het sluiten van een deal. De analyse van de RIVM-cijfers gaat nieuwe inzichten bieden in de stikstofuitstoot. En daardoor kan het alleen maar beter worden voor de landbouw. FDF wil geen handtekening zetten onder maatregelen die gebaseerd zijn op feiten die niet blijken te kloppen.”

Per ongeluk verspreid

Over de publicatie van het persbericht waarin FDF de wens uitte om het overleg te staken, zegt Van den Oever: “Dat bericht is per ongeluk verspreid, dat had niet gemoeten. We waren nog in overleg met het Collectief over onze inzet.”