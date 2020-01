FDF overweegt stikstofoverleg 5 februari af te blazen

Farmers Defence Force verwacht nieuwe inzichten in de stikstofcijfers en vindt het daarom nu zinloos om met de overheid in gesprek te gaan over maatregelen.

* Dit bericht is gedurende de avond aangevuld met nieuwe informatie

FDF bespreekt op donderdagavond 30 januari met het Landbouw Collectief om op 5 februari niet in gesprek te gaan met het ministerie over de stikstofmaatregelen. Dat maakt Farmers Defence Force bekend aan haar achterban via interne whatsappgroepen. Kort na publicatie laat het bestuur weten dat het bericht per ongeluk is verspreid.

Andere kijk op het stikstofdossier

De actie-organisatie meent dat de inhoud van de analyses van de RIVM-cijfers door het Mesdagfonds, een ‘heel andere kijk’ op het stikstofdossier zal geven. FDF zegt dat ‘hieruit zal blijken dat de basis waarop de overheid haar stikstofbeleid tot nu toe heeft gebaseerd niet klopt’. Wat FDF betreft is ‘elke afspraak aangaande dit dossier daarom onverstandig’. De analyses zullen op 20 februari worden gepresenteerd, pas daarna willen de boeren weer in gesprek met het ministerie over stikstofmaatregelen.

Trekkeractie 5 februari

FDF vergadert donderdagavond met het Landbouw Collectief of de gesprekken met de regering doorgaan. Jeroen van Maanen meldt dat de trekkeractie op 5 februari in ieder geval doorgaat.