FAO-voedselprijzenindex op hoogste niveau in vijf jaar

De voedselprijsindex van Wereldvoedselorganisatie FAO steeg afgelopen maand naar de hoogste waarde in vijf jaar.

Vooral de prijzen van plantaardige oliën stegen fors, zo blijkt uit het overzicht dat FAO maandelijks publiceert.

Grote vraag

Afgelopen maand steeg de prijs voor plantaardige oliën met 9,4% ten opzichte van de maand ervoor. De prijzen voor palmolie, soja-, zonnebloem- en koolzaadolie stegen. Een oorzaak voor de prijsstijging van palmolie is de sterke vraag ernaar, vooral door de de biobrandstoffenindustrie, samen met verwachtingen van een kleiner aanbod. De prijzen van soja-, zonnebloem- en raapzaadolie reageerden respectievelijk op de lagere verwerkte volumes in belangrijke producerende landen, sterke wereldwijde importvraag en bezorgdheid over krapper wordende wereldvoorraden.

Logistieke problemen Frankrijk

De prijzen van granen stegen met 1,4%, mede veroorzaakt door een grotere importvraag vanuit China en logistieke problemen in Frankrijk door aanhoudende protesten.

Prijzen zuivel

De prijzen van zuivel stegen met 3,3% ten opzichte van november. De noteringen van kaasprijzen stegen het meest, veroorzaakt door een sterke wereldwijde importvraag en kleinere exportmogelijkheden vanuit de Europese Unie (EU) en Oceanië. De noteringen voor magere melkpoeder stegen door beperkte beschikbaarheid op de spotmarkt in de EU. Een zwakke wereldwijde vraag leidde daarentegen tot lagere waarden voor boter en volle melkpoeder.

Prijzen vlees

De prijzen voor vlees bleven ongeveer gelijk. De prijsnoteringen voor varkensvlees stegen door een sterke vraag vanwege de feestdagen en een aanhoudende importvraag vanuit China. De prijzen voor rundvlees daalden daarentegen vanwege minder import door China.

Prijzen suiker

De prijzen voor suiker stegen met 4,8%, de derde opeenvolgende maandelijkse stijging. Er waren stijgende prijzen voor ruwe olie, waardoor suikerfabrieken in Brazilië werden aangemoedigd om meer suikerrietvoorraden te gebruiken om ethanol te produceren, wat resulteerde in een lagere beschikbaarheid van suiker op de wereldmarkt. De aanhoudende zwakke Braziliaanse reaal ten opzichte van de Amerikaanse dollar en verbeterde vooruitzichten voor de suikeroogst in India lieten de suikerprijzen nog verder stijgen.