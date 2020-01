Extra onderzoek naar referentielab dierziekten

Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de werkwijze van het referentielaboratorium van de Wageningen Bioveterinary Research (WBVR).

Dat heeft landbouwminister Carola Schouten besloten. WBVR in Lelystad onderzoekt of dieren besmet zijn met een zeer besmettelijke dierziekte zoals mond- en klauwzeer (MKZ). “Het laboratorium is geaccrediteerd en werkt continu aan het verbeteren van de processen en methoden, maar ik vind het belangrijk dat hun werkwijze onafhankelijk in een audit wordt beoordeeld. Ook hier is het belangrijk om te leren en om te kijken of we nog meer kunnen verbeteren”, aldus Schouten.

Reactie op uitspraak CBb

“Het laboratorium is geaccrediteerd en er wordt ook al ge-audit, maar het is echt een extra stap er bovenop om te zien of er toch nog zaken die we nog beter kunnen doen”, zegt Schouten in een reactie op de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven over MKZ in Kootwijkerbroek.

Het extra onderzoek staat volgens Schouten los van de uitspraak. De minister erkent dat de rechter wel ‘het een en ander’ heeft gezegd over de testen van destijds, maar dat dit de rechter niet tot een ander oordeel heeft gebracht. “En dat is juridisch van belang om te oordelen of de ruimingen rechtmatig waren”, aldus Schouten.

Geen directe gevolgen voor dierziektebeleid

De uitspraak heeft volgens haar geen directe gevolgen voor het dierziektebeleid. “Het is iets van achttien jaar geleden. Mijn ambtsvoorgangers hebben ook al de nodige verbeterstappen gezet. Het beleid is in alle jaren al tegen het licht gehouden. We hebben protocollen en procedures op het moment dat er dierziekten zijn. Die draaiboeken worden volgens een continuproces aangepast”, legt Schouten uit.

Of het beleid aangepast zou worden als de Kootwijkerbroekers gelijk hadden gekregen, wil Schouten niet zeggen. “Dat is een vraag die heel moeilijk te beantwoorden is. Er is nu duidelijkheid en dat is goed. Maar het is duidelijk dat daarmee de emotie rondom dit onderwerp nog niet weg is.”